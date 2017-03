Magaly Medina tuvo fuertes calificativos contra estudiante de San Marcos

La periodista Magaly Medina no deja de generar polémica. Esta vez, en el noticiero que conduce junto a Mijael Garrido Lecca, desaprobó la protesta de vienen dirigiendo los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), pero no solo eso pues no tuvo reparo alguno en llamarlos ‘aprendices de terroristas’.

“No estoy escuchando hablar a estudiantes universitarios que realmente quieren hacer una carrera, estoy escuchando hablar a unos aprendices de terroristas”, expresó Magaly luego que la reportera de ’90 Matinal’ entrevistara a un grupo de estudiantes.

“Estos chiquitos se están quejando de la represión policial brutal, pero por favor, ellos tomaron su universidad, estuvieron a punto de jalar un cable para electrificar la puerta de entrada. La tomaron, la cerraron, se encapucharon todos ¿y quieren que los traten con franela?, ¿quieren que les den una palmada en la espalda y les digan ‘muy bien chicos, los están haciendo bien’?”, acotó.

Magaly Medina generó polémica (Foto: captura Latina)

