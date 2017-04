Magaly, Mijael y Fiorella: ¿Cómo reaccionaron al conocer a sus imitadores?

Magaly Medina, Mijael Garrido y Fiorella Rodríguez, conductores del noticiero de Latina, tomaron con buen humor el hecho de que los cómicos Jorge Benavides, ‘Yuca’ y ‘Felpudini’ hagan la parodia de ’90 Matinal’.

Mijael Garrido fue el más emocionado con la imitación que hará el popular ‘Yuca’ sobre él. Es así que, usó sus redes sociales para compartir el siguiente mensaje: “Yuca me va a imitar. Ya puedo morir en paz. Espero no despertar mañana sin piernas, como Oliver”.

La popular ‘Urraca’ dijo que la interpretación que hace que Jorge Benavides hace sobre ella ha mejorado a través de los años. “Lo que me encanta es que Jorge Benavides ha mejorado su interpretación de ‘Mascaly’. La de antes era horrorosa. Conforme me he ido arreglando…”, dijo Magaly Medina. Mientras que la ‘amistad’ agregó: “Felpudini indudable y definitivamente (es igual a mí)”.

Magaly Medina (Video: Latina)

