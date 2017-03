Magaly Medina le hace pesada broma a Fiorella Rodríguez

¡No se midió! En la última edición de 90 Matinal, la periodista Magaly Medina no dudó en jugarle una broma pesada a Fiorella Rodríguez, su compañera en el noticiero, sobre su aspecto físico.

El hecho sucedió cuando Fiorella Rodríguez comentaba ante cámaras que a ella le gustaría bailar bachata como Shakira . “Creo que bailó bien y luego veo bailando bachata a Shakira y se me pasa”, indicó la popular ‘amistad’ provocando la risa de Mijael Garrido Lecca y la ‘Urraca’.

Ante ello, la conductora de espectáculos sostuvo que no deben subestimar a una mujer delgada. “Mijael, yo quiero ser sensual contigo. Yo sorprendo, no subestimes, estos movimientos medios eléctricos me han dado muchas satisfacciones en mi vida y a las de otros también”,manifestó.

Cuando de pronto Magaly la interrumpió y dijo: “Dicen que te dicen boliviana, alta y plana”, provocando la risa de todo el set de 90 Matinal.

