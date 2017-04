Magaly Medina hizo aclaración a estudiantes de San Marcos tras llamarlos ‘aprendices de terroristas’

Magaly Medina luego de estar envuelta en una polémica por llamar “aprendices de terroristas” a estudiantes, aclaró que no se refirió a la totalidad de alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sino solo a los que tomaron y causaron disturbios en la casa de estudios.

“Las declaraciones que hiciéramos el viernes en este programa respecto a la huelga que hicieron los estudiantes de San Marcos, nosotros tenemos algo que decir al respecto. Si bien es cierto, me referí solo a un grupo de estudiantes que enmascarados, con las caras cubiertas y según la policía apertrechados con bombas molotov, cuchillos, gasolina y otro tipo de armas como piedras. Me referí específicamente, en contra de esos muchachos, no generalice en lo absoluto porque no me parece”, manifestó la periodista.

“Yo comulgo con sus petitorios. He sido estudiante alguna vez y una estudiante provinciana, mi padre tenía tres empleos para pagarme una educación privada, pero yo a veces no tenía ni siquiera un sol para comprarme un plátano para almorzar. Así que sé bien de lo que hablan, a mí nadie me regaló absolutamente nada, sin embargo, creo que aunque sus petitorios fueran justo esa no es la forma de reclamar, absolutamente no estoy de acuerdo que estudiantes universitarios se comporten como aquellos que tomaron la universidad. Estuvieron a punto de electrificar una puerta para que aquel que intentara abrirla se electrocute”, agregó Magaly Medina.

“Según la policía, tenían bombas molotov, cuchillos. Creo que esa no es la manera de protestar de ningún estudiante. Esa fue mi opinión y espero que acá quede aclarado y zanjado este asunto”, concluyó.

Magaly Medina no deja de generar polémica (Foto: captura Latina)