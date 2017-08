Magaly Medina fue acusa de no pagar a sus trabajadores y ella responde así

Hace unas semanas Magaly Medina anunció el cierre de su revista Magaly TeVe. Y tras ello, sus trabajadores denunciaron que la popular “Urraca” les debe por sus servicios.

El grupo de excolaboradores de Magaly Medina crearon una cuenta de Facebook que lleva por nombre “Magaly Págales”, en dicha pagina muestran correos que recibieron del área administrativa de dicho medio, donde les informaban de cese de su labor en la revista.

Asimismo, los extrabajadores aseguran que la empresa de Magaly Medina les debe no solo varios meses de sueldo, sino también CTS y liquidación.

Medina se pronunció sobre las denuncias de sus extrabajadores y dejó claro que esto es una campaña para dañar su imagen.

“No entiendo esta campaña en contra mía. Yo tengo un acuerdo con ellos y se viene cumpliendo. Me vi en la necesidad de cerrar la revista, algo que no hice el año pasado por consideración a mis trabajadores”, manifestó Medina en entrevista con Perú21.

“Se les va cumplir con todo. Me molesta está situación. Soy de las principales defensores de los derechos laborales. No se les va dejar de pagar. Me causa mucha decepción, no entiendo el resentimiento de este tipo”, indicó.

Medina también expresó que no tiene pensado tomar alguna acción legal, pero de continuar las difamaciones, considerará empezar con las medidas correspondientes.

“No voy a tomar represalias porque no es mi manera de ser. Me parece que todo esto tiene un ánimo de dañar mi imagen. Nosotros reconocemos la deuda. Les he pedido a mis abogados que agilicen los trámites de pago. Realmente, lo que se les debe no es mucho”, agregó la conductora de televisión.