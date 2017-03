Magaly Medina desata polémica al llamar "borrachos" a futbolistas peruanos

¡Otra polémica! Magaly Medina vuelve a estar en boca de todas tras lanzar unos duros comentarios sobre los futbolistas peruanos. Resulta que la periodista calificó de “borrachos” a nuestros seleccionados pese a la victoria sobre Uruguay.

“Hasta ahora hablan de los cuatro fantásticos. Ellos nunca llegaron a un mundial. Pizarro y todos ellos…¿cuando coquetearon con un mundial? Nunca. Así que quítenle el título de fantásticos. Ellos eran fantásticos en Europa, donde ganaban bien y cuidaban sus piernas, una desgracia”, dijo Magaly Medina.

Pero eso no es todo, segundos después, la popular ‘urraca’ dio a entender que a los futbolistas peruanos les gusta la ‘juerga’. “Borrachos todos, amantes del búnker, las bataclanas. No me hagan hablar porque les saco todas sus cochinadas a los futbolistas”, finalizó.

Magaly Medina vuelve a causar polémica. En esta ocasión, la periodista calificó de “borrachos” a los futbolistas peruanos. (Video: Latina)