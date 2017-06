Magaly Medina confiesa lo impensado sobre Paolo Guerrero

La periodista Magaly Medina aseguró que no guarda ningún con Paolo Guerrero, luego que el futbolista la enviara a prisión en el 2008, e incluso expresó su deseo por entrevistarlo.

En entrevista con el diario Trome, Magaly Medina fue consultada por los recientes comentarios que hizo sobre el delantero y su nueva conquista, la brasileña Thaísa Leal.

“Lo tomo con humor. Lo hago en buena onda y tomándole el pelo a Paolo y, sobretodo, lo hago porque me gusta fastidiar a Gerson Taype, el comentarista de deportes”, dijo Magaly.

“Bueno, realmente los temas personales o profesionales de Paolo Guerrero no me interesan. Incluso, el tema de la cárcel para mí está en el pasado, no guardo rencores ni odios en mi corazón”, añadió.

En otro momento de la entrevista, Magaly Medina confesó que le encantaría entrevistar a Paolo Guerrero. “Creo que es algo que los dos tendríamos que hacer. Todo puede suceder, no es algo que me quite el sueño, pero creo que el país necesita unión y reconciliación”, sostuvo.