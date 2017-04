Magaly Medina comete terrible blooper durante la transmisión de "90 Matinal"

¡Qué roche! Magaly Medina protagonizó un terrible blopper durante la transmisión del noticiero “90 Matinal”. Resulta que Mijael Garrido Lecca explicaba la polémica que se desató en el congreso por la propuesta de nombrar al comando de Chavín de Huantar como héroes cuando de pronto, la periodista cruzó por detrás.

Al finalizar el informe, Mijael Garrido Lecca llamó la atención a su compañera. “Magaly, no me robes cámara pues. No te vuelvas a cruzar”, dijo en tono de broma. “Pensé que estábamos grabando para El Wasap de JB”, respondió la pelirroja entre risas.

Este blooper protagonizado por Magaly Medina en “90 Matinal” hizo que muchos cibernautas recordaran al bochornoso episodio que vivió Alejandro Toledo durante el debate presidencial del años pasado.

Magaly Medina vuelve a estar en boca de todos. En esta ocasión, la presentadora cometió un terrible blooper en “90 Matinal”. (Video: Latina)