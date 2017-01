Macarena Gastaldo se defiende así tras ser acusada de racista

Luego del escándalo de Julieta Rodríguez y la difusión de un audio en el que insulta a los peruanos, la también argentina Macarena Gastaldo se encuentra más alerta que nunca luego que ser acusada de discriminación.

En Espectáculos, Antonio Tafur reafirmó que Macarena Gastaldo tuvo también comentarios racistas hacia los peruanos. La rubia no se quedó callada esta vez y se defendió a través de sus redes sociales.

“Quiero desmentir la existencia de audios míos insultando a los peruanos. Que existan audios en los que yo insulto a una persona, eso no es un delito, yo lo hice en esfera privada. Es una conversación con un amigo y por eso no me pueden juzgar, ni nada por el estilo”, escribió Macarena en su cuenta de Twitter.

“Al contrario, la persona que los publique estaría cometiendo una infracción o un delito. Cualquier referencia que yo haya hecho a una persona se hizo en una conversación privada y nadie tiene derecho a publicarlas sin mi consentimiento”, añadió la modelo, como adelantándose a cualquier acusación en su contra.