Luciana Fuster gritó a los cuatro vientos su amor por chico reality

Luciana Fuster decidió acabar con los rumores que señalaban que tenía un romance con Paolo Guerrero. La exchica reality gritó a los cuatro vientos que fue flechada por cupido y el afortunado es Austin Palao, integrante de Combate.

La modelo fue consultada por la prensa y no tuvo ningún problema en afirmar que se siente feliz y ilusionada con Austin Palao. “Estoy contenta, no me voy negar. Yo les dije cuando tenga algo que contarles les diré. Él es así, súper tímido, súper reservado, súper lindo, es todo para mí”, dijo con una sonrisa radiante la joven modelo.

Asimismo, Luciana Fuster contó que conoce al integrante de ‘Combate’ hace varios años, pero recién se estarían tratando más.

“Nos conocemos hace varios años, pero ahora creo que nos estamos conociendo de otra forma. Nos conocimos por amigos en común y salimos en grupo, así se fueron dando las cosas”, reveló la joven.