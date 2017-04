Luciana Fuster dice que ser vinculada con Paolo Guerrero perjudicó su imagen

Luciana Fuster aclaró que lejos de beneficiarla como muchos pueden imaginar, ser vinculada con Paolo Guerrero perjudicó su imagen. La bella modelo participó en la campaña Axe You.

¿Te molesta que te sigan preguntando por Paolo Guerrero?

La verdad a estas alturas ya no me molesta como antes, me da risa y claro, tampoco entiendo porque me siguen preguntando por él. Jamás pasó nada, fui a su cumple por que unos amigos me invitaron y jamás imaginé que se convierta en semejante tema.

¿Cómo tomó tu familia que la prensa te pregunte por Paolo?

Fatal, mi mamá sufrió mucho. Yo también pero ahora lo tomo mejor, ya me acostumbré. Yo sigo haciendo mi vida, estudiando comunicaciones y con mis eventos. Le he pedido a mi mamá que no se exponga ante los medios, es mejor.

¿Crees que el hecho que te hayan vinculado con Guerrero, te hizo conocida?

No para nada, yo ya había hecho tele, gané el Miss Teen Perú, el Miss Teen Internacional. El año pasado grabé una película de cine y me contactaron para otra. En todo caso no me siento feliz si más gente me conoció por esto.

¿Tu nombre estuvo voceado para El Gran Show y también el de Alondra, hubieras tenido algún problema por ello?

En verdad fue un rumor, un chisme, nunca me llamaron. Las personas me contaban, oye ha salido en tal sitio que vas a estar en ese programa etc pero yo no sabía nada, Pero si me hubieran llamado y estaría también Alondra, no tendría ningún problema, me sería totalmente indiferente. Ella tiene claro las cosas, que yo no he tenido nada que ver con ese asunto.

¿Sabes que a Alondra la están vinculando con Christian Meier, qué piensas?

(Risas) Nada, no tengo idea si están saliendo o no.

¿Pero quién te parece más guapo, Guerrero o Meier?

(Risas) Ayyyy eso es obvio no? ¡Meier, pues!

¿Sientes que te han hecho un cargamontón, cómo te sientes con respecto a eso?

Mucha gente me dice, normal con eso te has hecho más conocida pero yo les respondo que no es algo que me haya sumado, me resta. A las marcas no les gusta contratar a gente que esté metida en escándalos pero gracias a Dios, las marcas me conocen y puedo continuar con los eventos sin problemas.

¿Qué proyectos tienes?

Bueno en setiembre se estrena “Una boda macabra”, la película donde actúa Adal Ramones, Natalia Salas, Emilia Drago, Manolo Rojas, Fernando Armas. Así no tenga escenas con él (Adal) es increíble, tengo una escena chiquita, hago de una novia un poco macabra que da un poquito de miedo, es mi primera película de cine. He recibido algunas propuestas para volver a la tele pero aún no puedo confirmar. Me encantaría estudiar actuación pero por ahora no tengo tiempo.

¿Después de haber ganado el Miss Teen, piensas participar en Miss Perú?

Bueno, este año me toca viajar a Portugal, España, Costa Rica, Brasil, para coronar a las diferentes ganadoras hasta noviembre que entrego la corona. De hecho me gustaría participar en el Miss Perú, pero creo que aún me falta madurez, acabo de cumplir 18 años, la edad mínima para participar así que tengo tiempo para prepararme y concursar en dos o tres años.