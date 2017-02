Lucía de la Cruz fue ignorada por Yahaira Plasencia de la peor forma

¡Lamentable! Lucía de la Cruz contó que vivió un lamentable episodio junto a Yahaira Plasencia. Resulta que hace unas semanas, la salsera ignoró por completo a la cantante criolla en el aeropuerto.

“Soy madrina de ‘Son tentación’, la conozco desde chiquita y siempre la aconsejé, pero me sorprendió que me ignore en el aeropuerto. Espero que no sean ciertas las cosas que dicen de ella, y que recuerde que es fácil subir, pero difícil mantenerse. Además, las caídas son dolorosas”, señaló Lucía de la Cruz.

Asimismo, la criolla manifestó que no invitó a Yahaira Plasencia a su 55 aniversario. “Dicen que ‘chotea’ a muchos, por eso no la invité. Pero si desea participar tiene las puertas abiertas para el próximo 26 de febrero”, agregó.

Por último, Lucía de la Cruz contó que no estafó a Evelyn Vela. “No es cierto. Ella me dio un adelanto de tres mil soles, pero me enfermé y no pude viajar. Es cuestión de reprogramar la fecha, cuando ella quiera”, finalizó.