¿Lucas Piro se confesó enamorado de Karen Dejo? Esto reveló el bailarín

Durante la última gala de El Gran Show, Lucas Piro dejó en evidencia que se siente atraído por Karen Dejo e incluso la morocha reveló que habían salido.

“Karen Dejo es una mujer hermosa, es la que más me atrae… a lo mejor tengo la posibilidad de invitarla a salir”, dijo Lucas Piro. “Yo no me corro tan fácil, cuando quiera la invito a comer o le cocino”, agregó el argentino.

“La verdad que no solo me enamoré del Perú por sus paisajes, también por la belleza de sus mujeres”, agregó Lucas.

Karen no se quedó callada y le respondió así: “Lo que más me gusta de los hombres es que tengan personalidad y no digan las cosas de costadito… no me gusta enterarme, por el video, de que supuestamente tiene una atracción hacia mí, a mí me gustan las cosas de frente”.