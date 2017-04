07 de abril del 2017 - 9:57

Lucas Piro a Carloncho: ‘Con la plata baila el mono’

8 Reproducciones

¡Sin pelos en la lengua! Lucas Piro, fue consultado por el debut de Carloncho en El Gran Show y dijo que no se sorprendía con la participación del locutor de radio.

“No, no me sorprende, las palabras muchas veces quedan en el viento. Me llama la atención que después de haber criticado lo que es el reality de baile, hoy lo encuentros ahí, por una cuestión de sorpresa, pero con la plata baila el mono”, dijo a las cámaras de América Televisión.

Lucas Piro manifestó que sí le gustaría volver al programa que conduce y dirige Gisela Valcárcel. “Me gustaría volver como artista, más como jurado”, dijo entre risas el argentino.

