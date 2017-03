Lluvias en Perú: Peluchín se quiebra durante enlace en vivo con abuela damnificada

El Perú continúa sufriendo los embates de la naturaleza y ser testigos del terrible momento que viven muchos de nuestros compatriotas podría quebrar a cualquiera. Este es el caso de Rodrigo González ‘Peluchín’, quien no aguantó las lágrimas durante un enlace en vivo con una damnificada por los huaicos.

El conductor de Amor, amor, amor se comunicó con Faustina Vega, de 72 años, quien lo perdió todo por los huaicos e inundaciones.

“Gracias, que Dios le bendiga. Haga de cuenta que tiene una mamá, una abuelita, Dios le va a ayudar bastante en su hogar, con sus hijos, con sus nietos”, dijo la señora entre sollozos. Fue en este momento que Peluchín no pudo contener el llanto y terminó quebrándose.

Rodrigo González se quebró durante enlace en vivo con una damnificada por los huaicos. (Video: Latina)

Segundos después, Rodrigo González recuperó la compostura y solo tuvo palabras de aliento y esperanza para la abuelita.

“Vamos a salir juntos de esta situación como todos los peruanos lo estamos haciendo. Fuerza, no se quiebre, no se venga abajo, no de su brazo a torcer”, manifestó el animador.

