Lluvias en Perú: Mario Irivarren explota con tuitera que critica su manera de ayudar

¡Perdió la paciencia! Mario Irivarren se sumó a la lista de famosos que vienen pronunciándose por las fuertes lluvias que afectan a todo el Perú, pero el integrante de Esto es Guerra nunca imaginó perder los papeles con una de sus seguidoras en Twitter.

Todo comenzó cuando Mario Irivarren posteó un mensaje para apoyar a los damnificados y fue ahí cuando una tuitera le comentó que brinde su apoyo de manera directa y “no solo posteando”.

Fue este mensaje el que generó el fastidio de Mario Irivarren, por lo que se animó a contestar: “¿Y cómo sabes que no lo he hecho? No es momento de criticar, es momento de ayudar”, escribió.

Que necesitas? Que postre un voucher, que me grabe comprando cosas? No entiendo … https://t.co/VE4gL5AVfv — Mario irivarren (@marioirivarren) 16 de marzo de 2017

Insisto … y tú cómo sabes que solo publican?



Si no tienes ni idea de lo que conversamos internamente y como nos organizamos para ayudar https://t.co/SRTQ3qqsdT — Mario irivarren (@marioirivarren) 16 de marzo de 2017

Lluvias en Perú

Las inundaciones en varias regiones de Perú han dejado 62 muertos, 11 desaparecidos y más de 62.000 damnificados debido a las intensas lluvias, por lo que el presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), junto a su gabinete se ha movilizado a las zonas para agilizar las labores de ayuda.

En los últimos días se sumaron 12 víctimas al reporte nacional de muertos por la emergencia climática, con lo cual el saldo subió a 62 fallecidos, de acuerdo a los últimos datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Asimismo, las inundaciones y deslizamientos de lodo han dejado 170 heridos, 7.974 casas colapsadas y 19 colegios derrumbados a nivel nacional.

Dónde dejar donativos para damnificados

La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM) impulsa la campaña #UnaSolaFuerza mediante la cual busca recolectar donaciones para las poblaciones más afectadas por lluvias intensas y huaicos en todo el país.

#UnaSolaFuerza: Los peruanos unidos lograremos superar esta difícil etapa. Apoyemos todos en la recolección de donaciones. RT. pic.twitter.com/ciFDpahdrl — Consejo de Ministros (@pcmperu) 16 de marzo de 2017

Los centros de acopio del Gobierno señalados en la publicación son:

La Villa Deportiva Nacional – puerta 14 ( Av. del Aire, San Luis 15021).

Coliseo Eduardo Dibós – puerta 2 (Av. Angamos Este 2681, Distrito de Lima).

Centro comercial Jockey Plaza (Av. Javier Prado Este 1650).

Centro comercial Megaplaza ( Alfredo Mendiola 3698, Independencia).

Asimismo, el Ministerio de Cultura anunció que también se podrán dejar donaciones para los peruanos damnificados en el Gran Teatro Nacional, en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación.

#UnaSolaFuerza El Perú nos necesita, por eso, el Ministerio te convoca a colaborar con nuestro hermanos. ¡RT y ayúdanos a difundir! pic.twitter.com/kfuSwLLKQ0 — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) 16 de marzo de 2017

