Lluvias en Perú: Luciana Fuster hace estas donaciones y no creerás todo lo que dijeron sus fans

Luciana Fuster también se unió a la colaboración para los damnificados del Perú. La guapa modelo, no se quedó atrás y quiso ayudar a los más necesitados.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió un video donde muestra todo lo que compró para entregarlos en los centros de acopio.

“Feliz de seguir enviando cosas a cada lugar que puedo. No me interesan las críticas. Igual seguiré apoyando de todas las formas que me sean posibles”, escribió en la conocida red social.

PDT

Sin embargo, sus seguidores no tomaron esto de buena manera, ya que consideran que no es necesario “presumir” de las cosas que puede entregar a los que más necesitan.

“Una ayuda, nace de uno mismo, no está mal lo que haces se agradece mucho pero las cosas se hacen por si solas, sin estar haciendo un vídeo”, “La humildad acaba cuando se presume “, “No es una crítica pero si vas a apoyar no lo publiques, así te evitas las críticas”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

A pesar de estos mensajes, Luciana Fuster indicó que seguirá apoyando a los que más lo necesitan, sobre todo en estos duros momentos que atraviesan nuestros compatriotas.