Lluvias en Perú: Lady Guillén conmueve con este agradecimiento por apoyar a su pueblo

Lady Guillén se mostró muy emotiva por la ayuda que llegó a su natal Huarmey. Con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, la conductora agradeció a sus vecinos por colaborar con los damnificados de esta región del Perú.

Como se sabe, miles de familias de Huarmey lo han perdido todo a causa de los huaicos y fuertes lluvias que se han suscitado en esta zona. Tras estos acontecimientos, la presentadora de “Tengo algo que decirte” elevó su voz para pedir apoyo a esta comunidad.

“Llegaba a mi casa y mientras me estaba alistando para viajar, mis vecinos me tocaban la puerta, me traían bolsas de ropa, zapatos. Hemos tenido una ardua labor recolectando toda la ayuda posible para Huarmey, Trujillo, Chiclayo”, expresó con la voz entrecortada.

“Nunca se vio una campaña con tanta hermandad como la que se está emprendiendo, de verdad me siento muy orgullosa por todos”, agregó.

Antes de terminar con su programa en Latina, Lady Guillén agradeció a todos sus seguidores por hacerle llegar las donaciones en favor de los que más necesitan.

“Desde acá, quiero agradecer por toda la ayuda que llegó a mi natal Huarmey, Trujillo, Chiclayo, Chosica. Les agradezco hermanos peruanos por todo lo que están haciendo”, concluyó muy emocionada.