Lluvias en Perú: Katy Jara rompió en llanto tras pedir ayuda para su familia en Trujillo

Katy Jara conmovió a todos sus seguidores, luego de presentarse en el programa Amor, Amor, Amor, al contar que su familia pasa por un duro momento por las lluvias torrenciales en Trujillo.

Entre lágrimas, la cantante de cumbia pidió ayuda para todos los afectados de la zona de El Porvenir y sobre todo para sus familiares, quienes desde hace días no tienen agua, luz y las vías de comunicación están cerradas.

Como se recuerda, estas lluvias ocasionaron el desborde del río y a causa de esto, la vivienda de la artista fue arrasada por la magnitud del huaico.

“Mi hermana me acaba de mandar un mensaje, diciéndome que otra vez ha caído un huaico muy cerca a mi casa. Están desesperados. Yo vivo en El Porvenir, cerca a dos quebradas: la quebrada de San Agustín y el León dormido. Pido por favor a las autoridades que se acerquen a brindar ayuda. Esto no es mentira, mi hermana me ha enviado fotos y audios”, expreso Katy Jara muy acongojada por este lamentable suceso que vive su familia en el norte.

“Mi papá me ha contado que hay gente muerta, que nadie va a ayudarlos, no tienen agua, no hay luz, no hay comida. Por favor, no pueden dejar abandonadas a todas esas familias”, agregó con la voz quebrada.

Katy Jara lloró al contar el drama que vive su familia en el norte del Perú

Lluvias en Perú

Las inundaciones en varias regiones de Perú han dejado 62 muertos, 11 desaparecidos y más de 62.000 damnificados debido a las intensas lluvias, por lo que el presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), junto a su gabinete se ha movilizado a las zonas para agilizar las labores de ayuda.

En los últimos días se sumaron 12 víctimas al reporte nacional de muertos por la emergencia climática, con lo cual el saldo subió a 62 fallecidos, de acuerdo a los últimos datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Asimismo, las inundaciones y deslizamientos de lodo han dejado 170 heridos, 7.974 casas colapsadas y 19 colegios derrumbados a nivel nacional.

Dónde dejar donativos para damnificados

La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM) impulsa la campaña #UnaSolaFuerza mediante la cual busca recolectar donaciones para las poblaciones más afectadas por lluvias intensas y huaicos en todo el país.

#UnaSolaFuerza: Los peruanos unidos lograremos superar esta difícil etapa. Apoyemos todos en la recolección de donaciones. RT. pic.twitter.com/ciFDpahdrl — Consejo de Ministros (@pcmperu) 16 de marzo de 2017

Los centros de acopio del Gobierno señalados en la publicación son:

La Villa Deportiva Nacional – puerta 14 ( Av. del Aire, San Luis 15021).

Coliseo Eduardo Dibós – puerta 2 (Av. Angamos Este 2681, Distrito de Lima).

Centro comercial Jockey Plaza (Av. Javier Prado Este 1650).

Centro comercial Megaplaza ( Alfredo Mendiola 3698, Independencia).

Asimismo, el Ministerio de Cultura anunció que también se podrán dejar donaciones para los peruanos damnificados en el Gran Teatro Nacional, en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación.

#UnaSolaFuerza El Perú nos necesita, por eso, el Ministerio te convoca a colaborar con nuestro hermanos. ¡RT y ayúdanos a difundir! pic.twitter.com/kfuSwLLKQ0 — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) 16 de marzo de 2017

