Lluvias en Perú: Juliana Oxenford se quiebra durante enlace en vivo con afectados

La periodista Juliana Oxenford no pudo evitar quebrarse durante un enlace en vivo con algunos afectados por los huaicos en Carapongo.

Juliana Oxenford lloró al ver la terrible situación que atraviesan una mujer y sus dos menores hijos luego de que los huaicos arrasaran con su vivienda.

“Queda esta señora sola, con esta criatura de un año en sus espaldas, alimentando la esperanza de que alguien llegue a ayudarla. Esto no es justo. Si no somos lo suficientemente solidarios con pequeños, qué pueden esperar el resto de personas afectadas… Lo que pasa es que se trata de un pequeño de un año. No hay derecho”, dijo Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford no pudo evitar quebrarse al ver la terrible situación que vive una familia afectada por los huaicos. (Video: Latina)

Algo más calmada, la periodista pidió disculpas por haberse quebrado y explicó el motivo de su aflicción.

“Pido disculpas, este es un noticiero serio, soy periodista y no debería quebrarme, pero también soy un ser humano y me imagino que muchos de ustedes en sus casas también se quiebran ante el dolor de otros”, sostuvo.

“A mí no me gusta prometer cosas que no puedo cumplir, pero el equipo de producción ya nos confirmó que les alcanzaremos lo que esté dentro de nuestras posibilidades a estas personas. Esta es una de las tantas historias que podríamos contar a nivel nacional. Si nos unimos creo que podemos hacer mucho”, añadió la conductora de Latina.

Lluvias en Perú

Las inundaciones en varias regiones de Perú han dejado 62 muertos, 11 desaparecidos y más de 62.000 damnificados debido a las intensas lluvias, por lo que el presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), junto a su gabinete se ha movilizado a las zonas para agilizar las labores de ayuda.

En los últimos días se sumaron 12 víctimas al reporte nacional de muertos por la emergencia climática, con lo cual el saldo subió a 62 fallecidos, de acuerdo a los últimos datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Asimismo, las inundaciones y deslizamientos de lodo han dejado 170 heridos, 7.974 casas colapsadas y 19 colegios derrumbados a nivel nacional.

Dónde dejar donativos para damnificados

La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM) impulsa la campaña #UnaSolaFuerza mediante la cual busca recolectar donaciones para las poblaciones más afectadas por lluvias intensas y huaicos en todo el país.

#UnaSolaFuerza: Los peruanos unidos lograremos superar esta difícil etapa. Apoyemos todos en la recolección de donaciones. RT. pic.twitter.com/ciFDpahdrl — Consejo de Ministros (@pcmperu) 16 de marzo de 2017

Los centros de acopio del Gobierno señalados en la publicación son:

La Villa Deportiva Nacional – puerta 14 ( Av. del Aire, San Luis 15021).

Coliseo Eduardo Dibós – puerta 2 (Av. Angamos Este 2681, Distrito de Lima).

Centro comercial Jockey Plaza (Av. Javier Prado Este 1650).

Centro comercial Megaplaza ( Alfredo Mendiola 3698, Independencia).

Asimismo, el Ministerio de Cultura anunció que también se podrán dejar donaciones para los peruanos damnificados en el Gran Teatro Nacional, en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación.

#UnaSolaFuerza El Perú nos necesita, por eso, el Ministerio te convoca a colaborar con nuestro hermanos. ¡RT y ayúdanos a difundir! pic.twitter.com/kfuSwLLKQ0 — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) 16 de marzo de 2017

Mira más sobre los huaicos que afectan a todo el Perú

Brunella Horna muy preocupada por las consecuencias de las fuertes lluvias en el norte. (Video: Latina)

Katy Jara se presentó en el programa ‘Amor, amor, amor’ y se mostró muy preocupada por los damnificados de las fuertes lluvias que afectan a todo el Perú. (Video: Latina)

Una persona fue arrastrada por huaico. (Video: Canal N)