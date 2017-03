18 de marzo del 2017 - 22:22

Lluvias en Perú: Francisca Aronsson envió conmovedor mensaje a niños afectados por huaicos

La pequeña actriz Francisca Aronsson, de 10 años, estuvo presente en la trasmisión especial que hizo Ameríca Televisión por los huaicos y se dirigió a los niños a quienes le pidió que no perdieran la calma y obedecieran a sus padres.

“En realidad no hay palabras para expresar esta tristeza por lo que está pasando Perú, pero me quería dirigir a todos los niños porque hay niños que están pasando por este momento difícil. Así que mantengan la calma, háganle caso a sus padres. No se acerquen a las orillas del rio porque puede ser super peligroso. Les mando un beso”, dijo la actriz de VBQ: todo por la fama.