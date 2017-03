Lluvias en Perú: Coto Hernández hace esta donación y no creerás todas las críticas que recibió

Coto Hernández no quiso ser ajeno al mal momento que están atravesando nuestros compatriotas debido a los huaicos y fuertes lluvias. El exchico reality tuvo una generosa acción que no fue bien recibida por sus seguidores.

Resulta, que la expareja de Karen Dejo, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde presume de todas las cosas que compró para colaborar con los damnificados.

“Mi país sufrió un golpe así el año pasado, desde aquí ayudé, este es mi segundo país y lo haré las veces que sea! No lo hago para que digan: ‘mira sí colabora’. Lo hago para motivarlos a todos… Menos post…Menos palabras… Más hechos”, escribió el ex integrante de Combate como leyenda de la imagen.

PDT

Esto no cayó en gracia de sus fanáticos y empezaron a cuestionarlo por las compras que realizó a favor de los más necesitados.

“¿Aceite, pan integral, cereal, avena? ¿Coto, seguro que no es para ti? Ayuden con cosas que realmente les van ayudar a las personas que están sufriendo, recuerden que muchos de ellos han perdido todo, no tienen dónde comer. Ayudemos con cosas que van a ser útiles para ellos, incluyendo ropa”, escribió una usuaria de las redes sociales.

Lejos de mantenerse al margen y dejar que sus buenas obras hablen por él, Coto Hernández decidió responder a esta seguidora y dejarle en claro cuál es su verdadera intención al hacer esta donación.

“Mamacita por si no sabes o no vez noticias, hay centros o refugios para los damnificados donde mucha gente va a cocinar para alimentar a esas personas. Creo que no debería explicarlo porque es lógico”, así se defendió el amigo de Erick Sabater.