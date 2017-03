Luego que el padre de Brunella Horna reportó la desaparición de su hija, la modelo y empresaria se comunicó con el programa ‘Amor, amor, amor’ y dijo encontarse bien.

Así es, Brunella Horna logró comunicarse y según ella contó, no pudo contactarse con sus familiares porque estaba concentrada en ayudar a los damnificados de las zonas más necesitadas de Lambayeque.

“Nos vamos a diferentes lugares de Lambayeque, no al mismo Chiclayo si no a los pueblos más alejados. El día de ayer (lunes) nos íbamos a ir a Zaña (…) y nos fuimos un poquito más allá. Entonces nos dijeron que Oyotún habían pasado muchos desastres y decidimos ir, tuvimos que pasar un río que estaba tranquilo(…)”, explicó la modelo chiclayana sobre lo ocurrido este lunes.

“Repartimos todo y nos dicen que no podíamos regresar. En Oyotún no teníamos nada, no teníamos hospedaje. Mi papá no sabía nada, porque no tenía señal. Él sabía que yo iba a ir a Zaña pero no sabía que iba a ir a Oyotún”, añadió.

Finalmente, Brunella Horna señaló que sse encuentra bien de salud al igual que sus compañeros que la acompañaron en esta obra de caridad.

Brunella Horna apareció y ya se encuentra con su familia en Chiclayo. (Video: Latina)

Lluvias en Perú

Las inundaciones registradas desde el pasado diciembre en Perú han dejado 78 muertos, 101.104 damnificados y 643.216 afectados, según el último informe oficial publicado por el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN).

El documento, que recoge los daños registrados desde que comenzó la temporada de lluvias en diciembre, señaló que también han resultado afectadas 141.149 viviendas.

La mayor parte de las víctimas se concentra en las regiones norteñas de Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, mientras que en Lima se han reportado 6 muertos, 4.972 damnificados, 17.570 afectados y 7.153 viviendas afectadas.

El informe señaló que se mantiene la situación de alerta ante el posible desbordamiento de ríos en varias regiones y que han sido cerrados 23 puertos por el oleaje anómalo que se presenta en el litoral peruano.

¡Ten cuidado con los rumores falsos!

Si quieres denunciar a un irresponsable, entra a https://t.co/0eQDLDhBx6pic.twitter.com/SGkG4CidPH — Mininter Perú (@MininterPeru) 20 de marzo de 2017

Donaciones para damnificados

La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú impulsa la campaña #UnaSolaFuerza mediante la cual busca recolectar donaciones para las poblaciones más afectadas por lluvias intensas y huaicos en todo el país.

Algunos centros de acopio del Gobierno son:

Palacio de Gobierno. (Jr. de la Unión s/n 1era cuadra)

Villa Deportiva Nacional – puerta 14 ( Av. del Aire, San Luis 15021).

Coliseo Eduardo Dibós – puerta 2 (Av. Angamos Este 2681, Distrito de Lima).

Centro comercial Jockey Plaza (Av. Javier Prado Este 1650).

Centro comercial Megaplaza (Alfredo Mendiola 3698, Independencia).

Sede Central del MIDIS . (Av. Paseo de la República 3101 – San Isidro) (De 9:00 am a 5:30 pm.)

Sede de Mininter. Calle 41, puerta 9 – San Isidro. (De 10:00 am a 9:00 pm)

¿Cómo donar?

1. Ya no se necesita más ropa. La prioridad ahora es agua, ya que muchas zonas afectadas no tienen acceso a este servicio básico.

2. Si donas latas, que sean con abre fácil.

3. Los productos deben estar embolsados y sellados. Resaltar la fecha de vencimiento para que los voluntarios las encuentren fácilmente.

4. Si vas a donar comida, que sea avena, menestras, arroz y azúcar.

5. Bloqueadores y repelentes son productos caros pero le hacen mucha falta a los que están expuestos al calor, humedad e inundaciones.

Mira más sobre los huaicos que afectan a todo el Perú

Los vecinos del centro de Lima decidieron meterse a la pileta de la Plaza de Armas para llevarse a casa el agua de la misma.

Sedapal manifestó que es difícil establecer una hora para el restablecimiento del servicio de agua en la ciudad. (Video: Canal N)

Perrito intentó cruzar un río pero fue arrastrado por la corriente. (Video: América Noticias)