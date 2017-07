Leslie Shaw se quiebra al relatar dramático momento que vivió durante asalto

Luego de haber vivido el susto de su vida tras ser asaltada en la puerta de su casa, Leslie Shaw reapareció en una conferencia de prensa, donde notoriamente afectada contó el tormentoso momento que vivió el pasado miércoles.

La cantante llegó a la conferencia de prensa con un parche en la ceja producto de los golpes que recibió por parte de los delincuentes. Asimismo, pidió a los hombres de prensa que ya no le consulten a sus padres por el traumático momento que pasó, pues ellos están muy afectados.

“Les voy a contar un poco lo que sucedió ese día porque sé que han estado preocupados, mis papis les han podido contar un par de cosas. Pero él también es una persona mayor que sufre de los nervios, mi mamá es diabética, les pediría por favor que ya no le pregunten más cosas porque ellos también la han pasado mal”, dijo Leslie notoriamente afectada.

“Eran las diez de la noche, he volteado en la esquina de mi casa y he visto unas luces muy fuertes atrás mío, yo ya había abierto la reja, estaba volteando para entrar y ahí es cuando veo a un hombre que se baja y yo sentí un presentimiento horrible y le pedí a Dios que no me pase nada”, relató notoriamente afectada.

“Yo estaba dentro del carro, ellos han entrado antes que se cierre la reja. Me apuntaron con una la pistola y mi primera reacción fue tocar el claxon y gritar, no es que me haya resistido, nunca en mi vida me había pasado esto y fue mi reacción natural gritar y la luna estaba abierta y el hombre me apuntó. Y como yo gritaba empezó a disparar, escuche tres disparos”, agregó.

“Yo pensé que me habían disparado, cuando lo he mirado el rostro me golpeó con la pistola tres veces y una me cayó en las cejas, me agarró de los pelos y me arrastró hasta afuera del auto”, sostuvo la también modelo.