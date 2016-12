Leslie Shaw no se guarda nada y arremete contra su ex Mario Hart

Leslie Shaw dejó en claro que ella no es como su ex Mario Hart, quien, según la rubia, “usa” a las personas. La cantante brindó estas declaraciones a un medio local luego que en redes sociales la calificaran de “dolida” y “despechada” por grabar un videoclip con Krayg Peña, expareja de Korina Rivadeneira, modelo con quien sale el piloto.

Al ser consultada si utiliza a Krayg Peña por despecho, la cantante dijo lo siguiente: “Yo no uso a nadie, no soy como Mario Hart”. Recordemos que no es la primera vez que Leslie Shaw se refiere a su ex, quien ha preferido guardar silencio cuando le preguntan por la rubia.

Cabe mencionar que Leslie Shaw decidió contar con el apoyo de Krayg Peña para el videoclip de su nuevo tema. Debido a esto, las redes sociales explotaron y los cibernautas lanzaron todo tipo de calificativos contra la cantante.

