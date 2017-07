Leslie Shaw mandó a la 'friendzone' a Fenny Coloma con esta declaración

¡Radical. Leslie Shaw fue muy clara al hablar de sus sentimientos y señalar que no pretende iniciar ninguna relación. Estas declaraciones, las brindó al ser consultada por sus constantes salidas con el exchico realitity, Fenny Coloma.

Como se recuerda, en estas últimas semanas se ha visto a Leslie y Fenny en diversos eventos compartiendo gratos momentos. Esta situación generó que muchos de sus seguidores empezaran a decir que entre ellos iniciaría el amor.

Sin embargo, durante el programa Amor, Amor, Amor, la expareja de Mario Hart, precisó que por ahora está concentrada en su carrera musical y que descarta una relación con el modelo.

“Yo ahora estoy enfocada 100%en mi carrera, conciertos. Es cierto que tenemos el mismo grupo de amigos, pero yo no estoy pensando en nada más. Fenny es guapo, pero solo somos amigos. No me gusta y la verdad es que ahora tengo cuidado con todas las cosas que me ha pasado”, sostuvo.

“Puedo hablarte de su físico porque como persona no lo conozco bien. Se puede decir que del 1 al 10, yo le pongo un 7. Hay que conocer bien a las personas, uno va aprendiendo en el camino y yo aprendí”, agregó.