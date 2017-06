Leslie Shaw llora al confesar todo lo que vivió tras terminar con Mario Hart

La relación que mantuvo Leslie Shaw con Mario Hart terminó en medio de una polémica luego que se hiciera público que el “guerrero” saco los pies del plato con Olinda Castañeda. La cantante confesó al programa “Día D” que sufrió de depresión y para superar el mal momento recibió medicamentos.

“Fui tonta en dejarme, en abandonarme, porque sí siento que me abandoné. Tuve que depender de pastillas. Bajé diez kilos de peso”, señaló a “Día D”.

“No podía comer. Me levantaba temprano y escuchaba los programas de chismes. Quería tomar desayuno, escuchaba algo o veía algo en las redes sociales. Vomitaba. Muchas veces solo bilis porque se me revolvía el estómago, no sé si de cólera o tristeza. Llegó un momento en el que me mareaba o sentía mal. Un par de veces me desmayé en el teatro porque sentía que no podía más”, agregó la intérprete de “Loco”.

Leslie confesó que para superar el mal momento solicitó la ayuda psicológica. “Tengo un amigo psicólogo que me dijo que era momento de tratarme con algún relajante. Es que no podía descansar y necesitaba algo para tranquilizarme y poder comer”, aseveró.

Podrás ver el reportaje a la cantante desde el minuto 35