14 de marzo del 2017 - 20:30

Leslie Shaw a Korina Rivadeneira: "No te pongas nerviosa"

Leslie Shaw ingresó a Esto es Guerra como jurado de baile y armó un verdadero terremoto en el set. La rubia, incluso, hasta se animó a darle un consejo a Korina Rivadeneira.

“A Korina le aconsejaría que no se ponga nerviosa… por las cámaras. Supe que tuvo problemas por no haber ensayado (…) Si uno ensaya mucho no tiene de qué preocuparse”, dijo Leslie Shaw en Esto es Guerra.

Cabe mencionar que Leslie Shaw sorprendió al salvar a Alejandra Baigorria. Finalmente, Korina Rivadeneira no pudo superar a Angie Arizaga y junto a Cachaza se despidieron de “Divas”.