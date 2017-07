Leslie Shaw: esto respondió cuando le preguntaron sobre la situación de Korina Rivadeneira

La cantante y modelo Leslie Shaw se presentó en el programa “El Reventonazo de la Chola” y conversó sobre el terrible momento que vivió tras ser víctima del robo de su auto en su casa.

La Chola Chabuca intentó preguntarle por la difícil situación de Korina Rivadeneira, quien se encuentra en la clandestinidad, pero la expareja de Mario Hart evitó referirse al tema.

“No tengo idea, yo de temas legales no sé, prefiero no evitar. No es mi tema”, sostuvo la intérprete de “Loco”.

En otro momento, Shaw comentó que le apena mucha la inseguridad ciudadana que le haya afectado a ella y a muchas mujeres.

“¿Tú te ves, nuevamente sola, manejando?”, le preguntó Ernesto Pimentel y Leslie Shaw respondió “No, hasta el día de hoy no he manejado, ya no paro sola, no quiero estar sola. Siempre trato de estar acompañada. Bueno y mi familia está pendiente, mi padres, ahora valoro más a las personas que se preocuparon por mí”.