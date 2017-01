Leslie Shaw: esto dijo tras ser captada con Jefferson Farfán

Leslie Shaw habló sobre la relación que mantiene con el futbolista Jefferson Farfán, tras ser captados muy alegres durante el cumpleaños de Paolo Guerrero.

En aquella reunión, la cantante fue “ampayada” bailando muy pegadito junto a la expareja de Yahaira Plasencia.

“Lo conozco desde hace años. No tengo nada que ocultar, estoy bailando, no estoy haciendo nada malo. Solo bailamos una canción, porque me sacó a bailar”, dijo Leslie Shaw al diario Trome.

Asimismo, la artista no desaprovechó la oportunidad para señalar que Jefferson le cae muy bien y que le parece un hombre muy atractivo.

“Sí, es guapo. Es que no lo he tratado mucho. Pero es humilde, se toma fotos con la gente”, sostuvo Leslie Shaw.

Antes de concluir, la intérprete de “Decídete” dejó en claro que por el momento no desea tener una relación amorosa, ya que está enfocada en sus proyectos personales.

“No quiero ninguna relación con nadie. He salido de una que duró un año y todo fue mal”, explicó Leslie Shaw.