Leslie Shaw: "Enhorabuena Alejandra y yo nos libramos de Mario Hart"

Leslie Shaw no puede estar más feliz y es que el videoclip “Loco”, producido por Sharon Torres, ha superado el millón de vistas con solo 4 días en la red. La rubia visitó Peru.com y habló de su buen momento en la música, de su buena química con Krayg Peña y hasta de su expareja Mario Hart.

“Todas soñamos con ese amor que nos vuelve locas, soy muy apasionada. ‘Loco’ me parece una canción súper fresca. ¿Fría yo? Para nada, soy muy comprometida con todo lo que hago en mi vida”, manifestó la rubia en videochat con el portal.

“Pensé que podía ser buena idea tener a Krayg en el video. La idea era llamar la atención, no molestar a nadie en especial”, afirmó, el clara alusión a Mario Hart y Korina Rivadeneira.

Sobre el venezolano, Leslie lo describió como un chico “frontal, divertido, churro y natural”. Pese a los buenos calificativos, dejó en claro que por ahora se encuentra abocada a su carrera como cantante y resulta casi imposible pensar en tener una pareja. “En un futuro sí, ahora estoy contenta sola. Estoy enfocada en mi trabajo, viajo mucho al interior del país. Con todo eso, salir y hacer casting, qué aburrido la verdad”, sostuvo, además de señalar que no es que le tema al amor, solo que “he aprendido a desconfiar”.

Leslie Shaw no escapó a las preguntas sobre Mario Hart y tuvo una curiosa respuesta tras una pregunta lanzada por un seguidor. “¿Por qué le mentí a Mario Harty al decirle que sí cantaba? Porque estaba enamorada (risas) Las cosas con él no terminaron bien, pero gracias a Dios pasó lo que pasó para que no perdamos más nuestro tiempo”, señaló.

La también actriz y modelo aseguró que no le molesta que algunos chicos reality incursionen en la música, en especial en el género urbano, siempre y cuando brinden un buen espectáculo. “No he escuchado (cantar) a Korina Rivadeneira… ni me gustaría escucharla tampoco. Si salen más chicos en el género y dan un buen show, está bien, porque así se genera un mercado más amplio. Si sucede lo contrario nos dejan mal a todos”, sostuvo.

Esto es pasado

Si bien no le han presentado una propuesta formal para su retorno a Esto es Guerra, Leslie Shaw sabe que es una posibilidad latente, esto porque el reality tiene en sus filas a Mario Hart (su ex), Korina Rivadeneira (la actual saliente del piloto) y Krayg Peña (expareja de la venezolana). Pese a ello, Shaw tiene muy claras sus prioridades y volver al reality de América TV no es una de ellas.

“No me lo han propuesto porque ya saben mi respuesta. Yo soy muy mala para esos juegos. El domingo cumpliré 28 años y mi meta es ser una artista completa no jugar a la Educación física. Es entretenido, tiene su público, pero ya depende de cada uno lo que quiere para su futuro”, indicó.

Y hoy te pido perdón

Leslie Shaw hizo noticia hace unos días por su encuentro con Alejandra Baigorria. Cuando muchos pensaron que se lanzarían algunos dardos, sucedió todo lo contrario, confirmando que ambas dejaron atrás sus diferencias.

“En algún momento me referí de Alejandra por un episodio con el pantalón de Mario, y me quedé con un concepto de ella, pero luego entendí que debe ser feo que te falle una persona con la que compartiste tanto tiempo. Luego me pasó a mí. Me arrepiento de haberme expresado mal de ella y por eso le pedí disculpas. Creo que ambas nos libramos (de Mario Hart) en horabuena”, dijo la cantante entre risas.

“No creo que tenga una amistad con ella porque no frecuentamos, pero la admiro, me parece una chica super linda y podemos llevar un trato cordial”, afirmó, Shaw, quien iniciará este domingo una serie de presentaciones en la capital, para luego preparar una gira por algunos países de la región.

Por: Giancarlos Torres. (@giancitotorres)

Mira el videoclip Loco, de Leslie Shaw