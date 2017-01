Leslie Shaw "destruye" a Mario Hart durante fiesta de Año Nuevo

¡Para no creerlo! Leslie Shaw le dijo adiós al 2016 asegurando que Mario Hart ya está “quemado”. La cantante brindó estas declaraciones luego que le mostraran un muñeco del chico reality durante una fiesta de Año Nuevo.

“Qué me has traído. ¡No! ¿qué es eso? De tamaño está bien, pero no los músculos. ¿Que lo queme? No, pobrecito. Después, a escondidas, hay prensa aquí y van a decir que estoy despechada o loca”, dijo Leslie Shaw entre risas.

Posteriormente, la rubia cantó el tema “Travesuras” y preguntó al público si habían chicos que cantan de verdad. “Me han dicho que en Zorritos hay chicos buenos, si es así, me vengo a vivir aquí. Por favor, no me ilusionen”, agregó.

El público no dudó en seguirle el juego a Leslie Shaw, motivo por el que gritaban que queme al muñeco de Mario Hart. La rubia no fue ajena a la solicitud del público por lo que señaló lo siguiente: “Ya está quemado y por si acaso, estoy solterita”.