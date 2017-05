Laura Bozzo intervino en enfrentamiento que protagonizó Cristian con Nicolás Lucar en programa en vivo

Laura Bozzo y Cristian Zuárez fueron invitados al programa “El Reporte Sábado”, conducido por Nicolás Lucar por ATV. Para sorpresa de muchos, el periodista terminó protagonizando una acalorada discusión con la pareja de la polémica presentadora de televisión.

El enfrentamiento inició después de que Cristian Zuárez le recordara a Nicolás Lucar un suceso de su vida privada. “Hablemos del ascensor donde lo encontraron a (Nicolás) Lucar con la amante, hablemos de eso”, dijo el argentino.

Lucar le dijo que no le iba a permitir que se refiera a ese tema. “No, no pues, Cristian. Eso no. No. Eso es una falta de respeto total y absoluta. Cristian, eso no te lo voy a aceptar, no tiene nada que ver”, dijo notoriamente fastidiado.

“Yo no me pico, tú eres el que se ha picado. Yo no te estoy botando, tú estás haciendo cosas que se salen del límite de lo normal. Estamos hablando de algo que ha ocurrido en la televisión. Yo estoy entrevistando a la señora”, dijo el conductor de “El Reporte Sábado” y agregó: ““Si no puedes controlarte, te vas”.

Laura se disculpó públicamente y pidió retiren a su pareja, quien estaba totalmente descontrolado. ““Te pido mil disculpas por la falta de respeto. La vida personal no tiene nada que ver acá. Te pido que te retires, por favor, Cristian. Yo lamento mucho esto”, se excusó Bozzo.