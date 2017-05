Laura Bozzo sobre Nicolás Lucar: “Me tendió una trampa”

Laura Bozzo y Cristian Zuárez han estado en boca de todos luego que visitaran el programa ‘La Revista’, conducido por Nicolás Lúcar y terminaran protagonizando una acalorada discusión con el periodista de ATV.

Laura Bozzo visitó el programa Amor, Amor, Amor y afirmó que Nicolás Lúcar le tendió una trampa.“Siento que me llevó engañada, me tendió una trampa. Siento que quiso hacer una cortina de humo conmigo, y hablar mal de mí. Como (preguntar) si yo tenía amistad con Fujimori, que es cierto y lo admiro… Él me dijo que haríamos un homenaje sobre mi trayectoria”, señaló la polémica abogada.

“Me di cuenta que era una cosa armada. Lo que querían eran titulares que dijeran: ‘Lúcar hunde a Laura Bozzo’. Querían hacerme lo que le hicieron a Ferrando en su momento… Lo hizo a propósito y creo fue dirigido por alguien… Yo puede hablar de muchas cosas, pero por respeto a gente que quiero no los he tocado. Si esta boquita hablara, ese señor estaría bastante reventado”, sostuvo.