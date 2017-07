Laura Bozzo: "mi relación con Christian terminó de manera definitiva"

La presentadora Laura Bozzo anunció el fin de su relación sentimental con el argentino Christian Suárez, quien le habría sido infiel con Adriana Amiel, una argentina de 50 años que vive en Miami.

“Informo que mi relación con Christian (Suárez) terminó de manera definitiva, ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema”, escribió la conductora en su cuenta de Twitter.

“A las mujeres que pasan momentos duros, fuerza. No necesitamos de un hombre para ser felices. Siempre fui más madre que mujer”, expresó Laura Bozzo en otro tuit.

Informó que mi relación con cristian termino de manera definitiva,ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema — Laura Bozzo (@laurabozzo) 7 de julio de 2017

Cristian y yo podremos separarnos y le deseo lo mejor pero siempre fuimos un equipo y jamás hablaré mal del ni el de mi — Laura Bozzo (@laurabozzo) 6 de julio de 2017

Para los que me están llamando de la prensa para que hable mal de cristian JAMÁS le deseo lo mejor y NUNCA hablaré mal — Laura Bozzo (@laurabozzo) 5 de julio de 2017

