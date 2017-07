Laura Bozzo llora en vivo al ser enfrentada con el hermano de Cristian Zuárez

Laura Bozzo se comunicó con Lady Guillén para el programa “Tengo algo que decirte”, que tenía como invitado a Jesús, hermano de su expareja Cristian Zuárez. La autodenominada ‘abogada de los pobres’ quiso dar su versión de los hechos y terminó quebrándose en vivo.

“Con los Zuárez hemos sido familia durante 16 años. Hemos pasado momentos muy bonitos. A Cristian que Dios lo bendiga. Si está enamorado o no de otra persona, no lo sé, el tiempo lo dirá. Seré la primera en apoyarlo y en bendecirlo porque mi padre lo adoraba y si estuviera vivo en este momento le daría un infarto. Mi papá fue enterrado y vestido por Cristian cuando murió y me duele tremendamente escuchar todo esto en televisión”, dijo Laura Bozzo ya entre lágrimas.

“A mí no me parece justo que se agarren de mí para hacer rating televisivo. Que ya dejen de mencionar mi nombre, no tengo nada que ver con los Zuárez. Si vuelven a tocar mi nombre voy a proceder legalmente”, advirtió la conductora.

Asimismo, Laura Bozzo se refirió a su hermana, Susana Bozzo, quien en un audio difundido consuela al hermano de Cristian.

“A Susana la quiero mucho, pero públicamente le digo a ella que no tiene ningún derecho de hablar de mí. Prestarse para este tipo de cosas es feo, no quiero volver a verla”, indicó.

Como se sabe, Jesús Zuárez es sindicado como el responsable de filtrar las fotos de Cristian Zuárez con su supuesta amante, Adriana Amiel.