Laura Bozzo: esto opinó sobre conducción de Magaly Medina en el noticiero

La polémica Laura Bozzo habló sobre su desenvolvimiento de Magaly Medina como conductora del noticiero ’90 Matinal’. Para sorpresa de muchos, la presentadora de televisa le deseo lo mejor a la ‘Urraca’.

“Le deseo lo mejor, ojalá que le vaya bien. Es un cambio tan radical, pero si le gusta eso, la felicito y que le vaya espectacular. Yo no podría hacer una cosa así, porque lo mío en televisión es diferente. Tengo otros formatos de talk-shows. No me veo en el área periodística”, dijo Laura Bozzo al diario Perú21.

La popular ‘abogada de los pobres’ también habló respecto al regreso de su talk-show. “Estamos haciendo los preparativos con varios formatos alternativos. Ya Televisa decidirá cuál le gusta más en estos días. Voy a salir en pantallas más o menos en abril. Yo no tengo ningún problema con los del canal. Tengo contrato hasta 2020”, manifestó.

Bozzo manifestó sus deseos de realizar una miniserie sobre su vida. “Hay una productora importante de Estados Unidos que ya me planteó la estructura y será en Perú, donde me pasó todo, así que veré qué decido al final”, indicó.

