Laura Bozzo denuncia que casi pierde la vida por negligencia médica en Perú

Laura Bozzo contó que fue operada por tercera vez luego que en octubre pasado se sometió, según cuenta, a una mala intervención que le hicieron en Lima. La conductora relató los “6 meses de terror” que ha vivido para salvar su vida.

“Han sido 6 meses de terror con un hueco abierto en la barriga. No he estado en Televisa todos estos meses porque tenía un hueco en la barriga que drenaba y que tenía que limpiarme a diario”, dijo Laura Bozzo en comunicación telefónica con Amor, amor, amor.

“El 23 de octubre del año pasado me hice una operación para prevenir el cáncer. Cuando me sacaron el útero me cortaron el intestino, pero lo más grave es que me dejaron dos capas de piel quemadas en las dos operaciones que me hicieron. El delito que denuncié ante la Fiscalía peruana es contra el cuerpo, la vida y la salud en modalidad de lesiones graves, porque me pusieron al borde de la muerte”, añadió la conductora.

Laura Bozzo aseguró que si la clínica San Felipe hubiera aceptado la negligencia, “hubiera sido otra cosa”. Además, la autodenominada ‘abogada de los pobres’ reveló indignada que la clínica le hizo firmar unos documentos cuando ella todavía estaba mareada.

“He tenido tres operaciones a consecuencia de una mala práctica. Hoy han unido la pared, sacaron la piel quemada y han unido el músculo. Me han devuelto la vida. A nivel laboral, he perdido una fortuna, pero el mayor daño fue psicológico”, sostuvo.

