Lady Guillen rompe en llanto al contar que se graduó como abogada

Lady Guillen fue sorprendida por su equipo de producción con una nota donde la felicitaban por haberse graduado como abogada, la presentadora de televisión no pudo evitar romper en llanto al hablar sobre su logro.

“A sido para mí un momento muy especial en mi vida. Y como lo dicen en la nota no ha sido fácil, tampoco imposible, la verdad que quiero agradecer a todos los que me han saludo, a la exministra Ana Jara que me ha dado un espacio en sus redes sociales para felicitarme”, dijo Lady Guillen.

Lady Guillen dedicó este triunfo a todas las mujeres peruanas y se comprometió a brindarle su apoyo desde su tribuna. “Este paso se lo dedico a todas las mujeres de mi país. Muy pronto culmino este sueño y voy a salir a litigar para defenderlas”, dijo la conductora de “Tengo alfo que decirte”.