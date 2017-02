Lady Guillén: esto dijo tras ser blanco de críticas por cobertura en Huaycoloro

Lady Guillén se pronunció en su programa ‘Tengo algo que decirte’ tras ser el blanco de críticas por la cobertura que hizo en San Juan de Lurigancho por el desborde del río Huaycoloro.

“Para mí no fue fácil estar con gente en desgracia, no fue fácil para mí expresar ese sentimiento que tenía en ese momento. No era fácil para mí ver a mujeres y niños nadando sobre el barro y el agua. Sin embargo los asumí con responsabilidad”, dijo Lady Guillén.

“Sé que mucha gente me ha criticado por la forma en cómo entré y cómo llevé esta experiencia para mí muy gratificante ya que gracias a nosotros el día de hoy ha llegado ayuda del gobierno y los medios de comunicación”, agregó la presentadora.

Recordemos que los cibernautas criticaron varios detalles de la cobertura realizada por la conductora Lady Guillén, desde las preguntas que formulaba a los afectados hasta su falta de información.

Lady Guillén se defiende tras ser blanco de críticas por cobertura en Huaycoloro. (Video: Latina)

