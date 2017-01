Kylie Jenner derrocha sensualidad con sus infartantes fotos en Costa Rica

El clan Kardashian-Jenner se encuentra en Costa Rica disfrutando de unas cortas vacaciones. Las integrantes de este famoso “crew” utilizaron sus redes sociales para dar a conocer esta noticia pero también publicaron unas fotografías de infarto, tal es el caso de la modelo Kylie Jenner.

La bella celebridad dejó con la boca abierta a todos sus seguidores al exhibir su curvilínea figura en Instagram. Resulta que Kylie Jenner utilizó un atrevido bikini, el cual dejaba poco a la imaginación. Sin duda alguna, la menor del clan Kardashian-Jenner sabe llamar la atención de los cibernautas.

Un vídeo publicado por Kylie (@kyliejenner) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 3:18 PST

Cabe mencionar que Kylie Jenner viajó a Costa Rica acompañada de Kendall Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner y todos los niños que conforman esta enorme familia.

De acuerdo con algunos medios internacionales, los protagonistas del reality Keeping Up with the Kardashians arribaron a Costa Rica el pasado jueves y se encuentran hospedados en una mansión en Guanacaste. Asimismo, se dio a conocer que su estadía no solo tendrían fines vacacionales sino que también habrían ido a ese país para grabar un episodio de su reality.