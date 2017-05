Krayg Peña: “Yo las cosas las digo frente a frente”

Krayg Peña negó rotundamente que el video que difundieron en las redes sociales donde lo vemos cantando con una sonrisa de oreja a oreja el popular tema ‘El Amante’ de Nicky Jam vaya dirigido a Mario Hart.

El venezolano sostuvo que cuando él quiere decir algo lo dice frente a frente y no suele enviar indirectas. “Eso fue un mal entendido, ese video lo grabó Nicolla mientras yo me estaba bañando y lo subió a sus redes después yo se lo pedí. O sea, no fue algo que yo pedí, igualito yo no ando mandado indirectas, yo las cosas que tengo que decir las digo frente a frente. Ya pasó mucho tiempo no tendría por qué andar enviando indirectas”, sostuvo la expareja de Korina Rivadeneira.

“Cuando entre al equipo de los leones me recibieron algunos, me llevo bien con todos. Yo me voy de aquí el día que la gente de sus casas quiera o la producción. Yo vine a trabajar, si tengo que enfrentarme con alguien lo haré, no me interesa que no me hablen”, agregó.