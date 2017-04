25 de abril del 2017 - 9:50

¿Krayg Peña se burla de la boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira?

72 Reproducciones

Krayg Peña colgó un video en sus redes en el que opinaba sobre la boda de su expareja Korina Rivadeneira y Mario Hart. El venezolano ironizó con una popular canción de latin y dijo que espera ser invitado a la “próxima” boda del piloto.

“‘Una vaina loca’ es una canción que me gusta bastante. ¿Si me refería a la boda? No, creo que sí a la situación”, dijo Krayg Peña a las cámaras de América Espectáculos.

“En verdad no me afecta, más bien, no sé por qué no me invitaron. Yo me ofrecí a llevarle la cola a la novia y no quisieron. Ya será para la próxima… para la próxima boda de Mario Hart”, añadió el guerrero.

