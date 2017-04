22 de abril del 2017 - 10:25

Krayg Peña: ¿qué dijo de la boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira?

Tras la reciente boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira, Krayg Peña declaró para las cámaras de “Estás en todas” y dijo no estar sorprendido de la decisión de los “guerreros”.

“En realidad no me sorprende, quizás con otras personas sí, pero con ellos ya nada me sorprende…Hasta ahora sigo esperando que estén muy enamorados”, dijo Krayg Peña.

