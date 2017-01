Korina Rivadeneira y su video junto a Diego Bertie que generará los celos de Mario Hart

Korina Rivadeneira sigue causando polémica. En esta ocasión, la guapa venezolana compartió un video junto al actor Diego Bertie. Lo que llama la atención de esta publicación es que ambos aparecen dentro de una cama.

“Qué difícil es amar”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram para acompañar este corto clip. Muchos de sus seguidores no se detienen en preguntarle qué es lo que realmente sucede, pero ambos no responden.

Hace unos días, Krayg Peña reveló que Korina Rivadeneira estuvo esperando un hijo. Esta noticia no le gustó para nada a Mario Hart que salió en defensa de la participante de Esto es Guerra.

“Eso me parece realmente deprimente. Pero, bueno, hay ocasiones en las que debe pasar algo para que conozcas realmente a las personas. Exponer a Korina, contar cosas íntimas sobre ella, no me parece. Es mejor mantenerse alejado y no caer en su jueguito”, señaló.

Por otro lado, Mario Hart señaló que está en desacuerdo que Kraig Peña y Leslie Shaw comenten sobre su relación con Korina Rivadeneira.

“Provoca contestar pero creo que caería en su juego si lo hago. Tendría muchísimo que decirle a ambos, porque los dos parecen estar desesperaditos. Prefiero no contestarles nada y quedarme en lo mío”, puntualizó.