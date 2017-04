25 de abril del 2017 - 16:41

Korina Rivadeneira y Mario Hart: aseguran que su matrimonio fue anulado

39 Reproducciones

El programa En Boca de Todos durante un enlace en vivo aseguraron que el matrimonio de los ‘guerreros’ habría sido anulado por la Municipalidad de Huaral.

“Ricardo disculpa es que hay una noticia de último momento. Es que el acta de matrimonio para Reniec se ha declarado inutilizada por la Oficina Registral de Huacho. Me he comunicado con el jefe de prensa de Reniec y me ha dicho que el matrimonio ha sido cancelado, anulado por la Municipalidad de Huaral”, dijo la reportera en el enlace en vivo.

Michelle Soifer: mira su impresionante antes y después