Korina Rivadeneira se roba el corazón de sus fans al cantar este villancico

Korina Rivadeneira se robó el corazón de sus seguidores al entonar muy emocionada este conocido villancico. La venezolana se reunió con su familia para festejar este día muy especial.

A través de su cuenta de Instagram, Korina demostró que tiene talento para el canto y acompaña de sus sobrinos se animó a entonar el tema “Feliz Navidad”.

Sin duda alguna, el mejor regalo de Korina Rivadeneira fue recibir la Noche Buena al lado de sus seres más queridos.

Durante una entrevista, Korina Rivadeneira no aguantó las lágrimas tras recordar a su familia que vive en Venezuela. La bella concursante de Esto es Guerra no pudo evitar quebrarse cuando le preguntaron cómo pasará Navidad.

La joven pidió a sus seguidores que oren mucho por Venezuela, país al que no puede viajar por la situación política que atraviesa. “Me da mucha impotencia, no tengo cómo ayudar, me da mucha rabia, me preocupa por mi papá y por mi familia que no puedo verlos. Quisiera que se solucione todo”, indicó muy acongojada.