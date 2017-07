Korina Rivadeneira rompió su silencio y reveló el motivo por el que no se va de Perú

Desde la clandestinidad, Korina Rivadeneira habló con el programa Beto a Saber y reveló cuáles eran los verdaderos motivos por los que no se quiere ir de nuestro país.

La integrante de Esto es Guerra confesó que ya estaba dispuesta a hacer caso a las autoridades peruanas, pero hubo algo que la detuvo.

“Voy a contar una infidencia que es algo que pasó. Yo me iba a ir, nos quedamos toda la noche llorando (…) cuando me tenía que ir al aeropuerto, nos miramos y dijimos que no podíamos dejarnos”, aseguró la esposa de Mario Hart.

Asimismo, la modelo venezolana contó por qué en su momento pidió al presidente Pedro Pablo Kuczynski que revise su caso.

“Quiero aclara un punto cuando yo me refería al presidente Pedro Pablo Kuczynski porque no era que revisara mi caso porque yo era Korina Rivadeneira y porque me tiene que salvar el pellejo, yo le hice el pedido al presidente porque se están cometiendo muchos abusos”, sostuvo la modelo.