Korina Rivadeneira recibe estos consejos de Greysi Ortega ante inminente expulsión

La complicada situación que vive Korina Rivadeneira con Migraciones nos trae a la memoria lo que vivió hace un par de años Greysi Ortega, quien fue expulsada del Perú pese a encontrarse embarazada.

La colombiana marcó distancias con la integrante de Esto es Guerra al afirmar que a ella la expulsaron al no poder justificar su solvencia económica en nuestras tierras. No obstante, se animó a darle unos “consejos”.

“A mí no me choca porque yo ya pasé por lo mismo. Yo nunca me escondí, yo siempre di la cara. Si el Perú te está diciendo que te retires, por las buenas, hay que hacerlo”, dijo Greysi Ortega para 90 Matinal.

“Ella se está dejando influenciar por otras personas que no la están ayudando. Yo le aconsejaría, como extranjera que ya pasó lo mismo, que afronte la realidad y que si realmente Mario (Hart) la ama como dice, estará en todo momento con ella”, añadió la colombiana, que ahora espera su segundo hijo.