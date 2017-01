¿Korina Rivadeneira perdió un hijo de Krayg Peña?

Krayg Peña, expareja de Korina Rivadeneira, se presentó en el set de “Amor de Verano” y fue interrogado por Tilsa Lozano sobre los rumores del supuesto embarazo de la venezolana y terminó revelando detalles íntimos.

Ante la consulta de la exvengadora, Krayg Peña se mostró nervioso y contestó lo siguiente: “Fue un tema complicado, casi al final de la relación. No me gustaría hablar de eso. Sí pasó algo, pero no me gustaría mencionarlo”.

Pero Tilsa Lozano no se quedó satisfecha con esa respuesta y le volvió a insistir en el tema, el venezolano no puedo evadir las preguntas y terminó revelando sí estaban esperando un bebé.

“En ese momento no era un buen momento (de ser padres) porque estábamos peleados. Obviamente los dos estábamos emocionados. La relación no estaba bien, pero era una oportunidad para revivirlo”, sostuvo el chico reality.

Korina Rivadeneira tras conocer las declaraciones del venezolano respondió así. (Video: Latina)

Por su parte, Korina Rivadeneira prefirió no dar mayor detalles sobre las confesiones intimas que hizo su expareja. “Obviamente está mal pero así sucede a veces. No tengo nada que declarar acerca de ese tema”, indicó la “guerrera” notoriamente afectada.

Korina Rivadeneira tras conocer las declaraciones del venezolano respondió así. (Video: América TV)